'Indestrutível': 10 anos após ataque que matou 12 pessoas na redação, revista Charlie Hebdo se mantém desafiadora

"Indestrutível!" está estampado na capa da polêmica revista satírica francesa Charlie Hebdo, no 10º aniversário de um ataque terrorista mortal contra seus escritórios e jornalistas.

Em 7 de janeiro de 2015, militantes islâmicos mataram a tiros 11 pessoas no escritório da revista em Paris, antes de matar um policial nas proximidades.

O editor da revista, Stephane Charbonnier, estava entre os cinco cartunistas mortos.

As vítimas incluíam outros três jornalistas, dois policiais, um zelador e um visitante.

A hashtag JeSuisCharlie ("Eu sou Charlie") viralizou, com pessoas ao redor do mundo postando mensagens em homenagem às vítimas nas plataformas de mídia social.

O ataque chocou toda a nação e motivou milhões de pessoas a irem às ruas em solidariedade às vítimas e em apoio à liberdade de expressão.

Getty Images A atitude inabalável da revista Charlie Hebdo rendeu ao editor da revista, Stephane Charbonnier, ameaças de morte, bem como proteção policial 24 horas antes de sua morte

O ataque à Charlie Hebdo sinalizou o início de uma onda de conspirações militantes islâmicas em toda a França que causaram centenas de mortes em 2015.

Para marcar o 10º aniversário dos assassinatos, a Charlie Hebdo lançou uma edição especial com uma charge na capa que celebra o espírito contestador da revista.

Na revista, estão os resultados de uma competição tipicamente provocativa lançada em novembro para desenhar as representações "mais engraçadas e cruéis" de Deus.

Como aconteceu o ataque à revista Charlie Hebdo?

Às 11h30 do dia 7 de janeiro de 2015, dois militantes islâmicos armados — os irmãos Cherif e Said Kouachi, ambos franceses — invadiram os escritórios parisienses da Charlie Hebdo, onde acontecia a reunião editorial semanal.

Getty Images Testemunhas disseram terem ouvido os homens armados gritando: 'Nós vingamos o Profeta Muhammad' e 'Deus é Grande' em árabe

Os homens mataram o zelador do prédio e um guarda-costas da polícia antes de chamarem o editor Stephane Charbonnier, conhecido como Charb, e outros quatro cartunistas pelo nome. Os homens armados os mataram, junto com outros três membros da equipe editorial e um convidado que estava presente na reunião. Eles então mataram a tiros um policial em uma calçada próxima.

Testemunhas disseram ter ouvido os homens armados gritando: "Nós vingamos o Profeta Muhammad" e "Deus é Grande" em árabe, enquanto chamavam os nomes dos jornalistas.

Getty Images Said Kouachi e Cherif Kouachi foram mortos pelas forças de segurança após uma caçada que durou três dias

Os agressores alegaram que o complô era uma retaliação à decisão da revista de publicar caricaturas satirizando o profeta Maomé, a figura mais reverenciada do islamismo.

Eles se identificaram como membros do grupo terrorista Al Qaeda na Península Arábica.

A Al Qaeda assumiu a responsabilidade pelo ataque.

As forças de segurança mataram os dois homens armados em 9 de janeiro de 2015, após uma caçada de três dias.

Getty Images Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas durante o ataque à redação da Charlie Hebdo em Paris

Em um ataque relacionado a esse, no mesmo dia, o militante islâmico Amedy Coulibaly matou três clientes e um funcionário de um supermercado judeu em um cerco de reféns em Paris.

Mais cedo, ele havia matado a tiros uma policial na cidade.

As forças de segurança invadiram o supermercado, mataram o militante e libertaram os reféns restantes.

Por que Charlie Hebdo foi alvo?

A revista semanal satírica gerou polêmica desde sua fundação em 1970 e era conhecida por criticar todas as religiões e o establishment francês.

A revista testava regularmente os limites das leis francesas contra o discurso de ódio, que permitem a blasfêmia e a zombaria da religião.

Em 2006, a Charlie Hebdo republicou as polêmicas charges do profeta Maomé do jornal dinamarquês Jyllands-Posten em solidariedade a ele.

As caricaturas já haviam provocado protestos ao redor do mundo e revoltas em alguns países muçulmanos.

Getty Images As charges da Charlie Hebdo zombam de todas as religiões - esta capa mostra uma paródia do filme 'Os Intocáveis', onde um religioso islâmico em uma cadeira de rodas é empurrado por um judeu

A representação do Profeta Maomé é proibida na maioria das interpretações do islamismo e é considerada blasfêmia.

Em 2011, uma capa da Charlie Hebdo foi renomeada "Charia Hebdo" — um trocadilho com "lei Sharia", ou lei islâmica — e apresentava uma caricatura de Maomé.

Os escritórios da revista foram destruídos em um ataque com coquetéis molotov no dia seguinte.

Getty Images O escritório da Charlie Hebdo foi atacado um dia depois de exibir uma caricatura do profeta Maomé na capa e nomeá-lo como "editor-chefe"

Mantendo-se desafiadora, a revista satírica publicou uma edição em 2012 que apresentava várias charges que pareciam retratar o Profeta nu.

Essas charges e a atitude inabalável da Charlie Hebdo ao longo dos anos renderam a Charbonnier ameaças de morte, bem como proteção policial 24 horas.

Getty Images A Charlie Hebdo não poupou provocações: esta capa apresenta um cartunista e um religioso islâmico abraçados com a legenda 'O amor é mais forte que o ódio'

Ele defendeu fortemente os desenhos animados como símbolos da liberdade de expressão.

"Não culpo os muçulmanos por não rirem dos nossos desenhos", disse ele à Associated Press em 2012.

"Eu vivo sob a lei francesa. Não vivo sob a lei do Alcorão", disse, em referência às escrituras sagradas do islamismo.

Getty Images O ex-editor da Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier, em frente aos escritórios da revista após o ataque em 2011

Os julgamentos

Em dezembro de 2020, um tribunal de Paris considerou 14 pessoas culpadas de envolvimento nos assassinatos da Charlie Hebdo e ataques relacionados.

As acusações variavam desde pertencer a uma rede criminosa até cumplicidade direta em conspirações.

Hayat Boumeddiene — a parceira de Amedy Coulibaly, que foi morto durante o ataque ao supermercado — foi julgada à revelia, já que ela estava foragida.

Getty Images Boumeddiene era parceira de Coulibaly. Acredita-se que ela tenha fugido para a Síria dias antes dos ataques de janeiro de 2015

Acredita-se que Boumeddiene tenha fugido para a Síria uma semana antes dos ataques. Ela foi considerada culpada de financiar o terrorismo e pertencer a uma rede terrorista criminosa.

Ela foi condenada a 30 anos de prisão.

"O maior julgamento terrorista da França não correspondeu às expectativas", disse o correspondente da BBC em Paris, Hugh Schofield, na época.

"Todos os acusados estavam supostamente envolvidos em redes que levaram a Amedy Coulibaly, que atacou o supermercado. Mas e os irmãos Saïd e Cherif Kouachi — os atiradores da Charlie Hebdo? Como eles conseguiram suas armas? E quem da Al Qaeda e do grupo Estado Islâmico realmente ordenou os ataques, se é que houve alguém?" ele disse.

Getty Images Peter Cherif negou ter tido qualquer papel no ataque à Charlie Hebdo

Em um julgamento separado em outubro de 2024, um tribunal de Paris condenou à prisão perpétua Peter Cherif, um militante islâmico francês que passou sete anos no Iêmen com a Al Qaeda na Península Arábica e era suspeito de ter treinado Chérif Kouachi.

Peter Cherif negou ter tido qualquer papel no ataque à Charlie Hebdo.

Na segunda-feira (6/1), começou em Paris o julgamento de um homem paquistanês que esfaqueou duas pessoas do lado de fora dos escritórios da Charlie Hebdo em setembro de 2020.

O ataque ocorreu durante o julgamento de 14 pessoas acusadas de cumplicidade nos assassinatos da Charlie Hebdo cinco anos antes.

Ainda provocador

Os assassinatos da Charlie Hebdo chocaram profundamente a França.

Mais de três milhões de pessoas marcharam em solidariedade às vítimas, e cerca de 40 líderes mundiais voaram para Paris em defesa da imprensa livre.

Getty Images Em toda a França, mais de três milhões de pessoas marcharam em solidariedade às vítimas do ataque à Charlie Hebdo

Após o ataque, a revista ganhou popularidade significativamente.

Uma edição especial pós-ataque com o profeta Maomé chorando e segurando uma placa dizendo "Je suis Charlie" vendeu mais de oito milhões de cópias.

O ataque levou a um aumento drástico nos gastos com segurança interna na França, já que o primeiro-ministro Manuel Valls declarou que o país estava em "guerra contra o terror".

Getty Images A frase 'Je suis Charlie' (Eu sou Charlie) tornou-se um slogan de liberdade de expressão após o ataque de janeiro de 2015

Os assassinatos da Charlie Hebdo marcaram o início do pior ano de ataques islâmicos em Paris, que mataram quase 150 pessoas.

O mais mortal ocorreu em 13 de novembro de 2015, tendo como alvo a sala de concertos Bataclan, onde 90 pessoas foram mortas.

Em 2020, Samuel Paty, um professor em Paris, foi assassinado perto de sua escola, dias depois de mostrar algumas das caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

Getty Images Uma pesquisa recente na França concluiu que 76% acreditavam que a liberdade de expressão e a liberdade de caricatura eram direitos fundamentais

Os defensores da liberdade de expressão na França veem a capacidade de criticar e ridicularizar a religião como um direito fundamental.

Mas os críticos da Charlie Hebdo dizem que o semanário às vezes ultrapassa os limites da islamofobia, com algumas caricaturas publicadas no passado associando o islamismo à violência.

Aniversário de 10 anos

Uma década depois, a Charlie Hebdo continua desafiadora.

Cerca de 12 cartunistas estão de volta ao trabalho na revista em um escritório secreto e fortemente protegido.

Getty Images Na segunda-feira, os cartunistas da Charlie Hebdo revelaram uma edição especial da revista zombando de Deus para marcar os 10 anos do ataque aos seus escritórios

Na segunda-feira, a empresa lançou uma edição especial para marcar os 10 anos do ataque aos seus escritórios.

"A sátira tem uma virtude que nos permitiu superar esses anos trágicos: otimismo", disse um editorial do diretor Laurent "Riss" Sourisseau, que sobreviveu aos assassinatos de 2015.

"Se você quer rir, significa que você quer viver. Rir, ironia e caricaturas são manifestações de otimismo. Não importa o que aconteça, dramático ou feliz, a vontade de rir nunca cessará", concluiu.