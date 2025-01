Musk diz que fim de checagem de fatos nos EUA "é legal"

O bilionário Elon Musk elogiou, nesta terça-feira (7/01), a decisão de Mark Zuckerberg de encerrar a verificação de fatos no Facebook e Instagram nos Estados Unidos. O CEO da empresa Meta anunciou o fim dos verificadores de conteúdo para substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X (antigo Twitter). "Isso é legal", disse Musk.

Zuckerberg afirmou que "os verificadores de fatos têm sido muito parciais politicamente e destruíram mais confiança do que construíram, especialmente nos Estados Unidos".

Além disso, o executivo bilionário anunciou que os sites da Meta vão simplificar as políticas de conteúdo para se livrar de “muitas restrições sobre tópicos como imigração e gênero que simplesmente não se conectam com o discurso dominante”.

O anúncio da Meta ressalta muitas das críticas dos republicanos e do proprietário do X, Elon Musk, sobre os programas de verificação de fatos, que muitos conservadores consideram "censura".

Além do anúncio do fim da verificação de fatos, Zuckerberg também afirmou que "países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem as coisas silenciosamente".

A declaração do CEO da Meta foi criticada por João Brant, secretário de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil. Para João, a fala do bilionário se refere ao Supremo Tribunal Federal (STF) como "corte secreta" e ataca os checadores de fatos.