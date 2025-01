"Golfo da América" e tomada do canal do Panamá: as polêmicas de Trump em conferência

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu, nesta terça-feira (7/1), a perguntas da imprensa norte-americana na residência de Mar-a-Lago, na Flórida. Dentre as declarações polêmicas emitidas, o republicano disse que pretende mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América".

Esta foi a segunda entrevista coletiva desde que Trump venceu as eleições, em novembro. Aos repórteres, ele afirmou que vai renomear o maior golfo do mundo, entrada do oceano cercada por terras da América do Norte e da América Central, com mais de 1 milhão de km² em superfície cujo subsolo é rico em petróleo. Leia também: Efeito Trump ameaça agenda internacional do governo Lula

O presidente eleito também disse que não vai descartar o uso de força militar para retomar o Canal do Panamá, que é controlado pelo governo panamense desde o fim dos anos 1990, mas, segundo Trump, “foi construído para o Exército dos Estados Unidos”. Ele afirma, sem nenhuma evidência, que o canal “está sendo operado pela China” e que “dá-lo ao Panamá foi um grande erro”.

Além disso, o republicano ameaçou a Dinamarca, que administra a Groenlândia, com tarifas, a fim de que o país europeu entregue a ilha, a qual afirmou ser necessária à segurança nacional dos EUA. Leia também: Trump ameaça Brics com tarifas 'de 100%' se bloco apoiar moeda alternativa ao dólar

A aplicação de “tarifas substanciais” também foi ameaça ao México e ao Canadá. Trump disse que o governo mexicano não está trabalhando o suficiente para impedir que drogas atravessem a fronteira.

Trump anunciou investimento multibilionário de Dubai em data centers em estados norte-americanos; e criticou Biden por continuar agindo como presidente durante a transição de governos e por “não saber fazer nada”. Trump afirmou, por exemplo, que a guerra da Ucrânia não teria ocorrido se ele estivesse no comando do país — embora, de acordo com o New York Times, os países já estivessem em conflito durante o primeiro mandato dele, findado em 2021. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular