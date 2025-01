"Turno de sexo": Jovens trabalhadoras acusam McDonald's de assédio

O McDonald’s do Reino Unido está sendo alvo de um escândalo sexual, depois que 700 funcionários denunciaram ter sofrido assédio dentro das lojas da gigante de fast food. O caso, chamado de “sex shift” ou “turno do sexo” vem chamando atenção dos principais veículos de imprensa do mundo. As vítimas são, principalmente, mulheres adolescentes em suas primeiras experiências de emprego.

As acusações dizem que os gerentes faziam perguntas inapropriadas de teor sexual, além de toques inadequados durante o trabalho. Eles também teriam se “aproveitado de jovens trabalhadoras", conforme divulgado por jornais ingleses.

À BBC, uma jovem identificada como Claire (nome fictício) disse ter trabalhado em uma loja por poucos meses e se viu forçada a pedir demissão após seu gerente lhe pedir sexo para liberar uma troca de turnos. Ela tinha 17 anos na época, enquanto ele estava na casa dos 30.

"Você não espera que isso aconteça. Foi totalmente inapropriado”, declarou. Claire disse que entrou em contato com a empresa para falar sobre o assédio sofrido, mas foi aconselhada a aguentar a situação.

Outra trabalhadora de outra loja disse que seu gerente enviou nudes não solicitadas para ela. Foi a gota d’água para que ela deixasse o emprego, em agosto de 2024.

Em 2022, uma jovem – então com 16 anos – afirma ter sido tocada sem consentimento por seus colegas de trabalho. “Eles apalpavam barriga, cintura, bunda. Em cada turno em que eu trabalhava, havia pelo menos um comentário sendo feito ou eu seria escovado, uma mão roçaria em mim, ou seria uma coisa mais grave, como ter minha bunda agarrada, quadris agarrados”, disse ao The Sun.

Ela detalhou uma ocasião em que um colega de trabalho, que tinha em torno de 50 anos, apareceu atrás dela no balcão, e a agarrou à força. "Eu simplesmente congelei - fiquei enojada”, confessou.

Outras alegações incluem o bullying de um funcionário de 16 anos, que diz ter sido xingado, e de um jovem de 19 anos que foi insultado por ter dificuldade de aprendizagem e problemas de visão.

Todas as acusações ocorreram desde novembro de 2023. As denúncias foram impulsionadas pelo Alistair Macrow, um dos diretores da empresa, que prometeu melhorar o comportamento nas redes de restaurantes.

Na ocasião, ele compareceu à Comissão de Negócios e Comércio do parlamento inglês e se comprometeu a melhorar a condição de trabalho dos funcionários por estar preocupado com o tratamento que os funcionários recebiam.

De acordo com o jornal The Sun, as auditorias prometidas foram realizadas pelas próprias lojas, o que facilitaria que a realidade fosse mascarada.

Processo

Os 700 funcionários e ex-trabalhadores estão processando o fast food, alegando que a empresa não os protegeu do assédio sexual e moral que sofreram. Um ex-colaborador disse que foi enviado para outra filial por uma punição de seu gerente. Ele disse que se tivesse uma irmã ou uma filha, “não gostaria que elas trabalhassem no McDonald’s”.

Alistair Macrow compareceu ao parlamento inglês nessa terça-feira (7/1) para falar de 75 denúncias de assédio sexual feitas diretamente ao McDonald’s. Ele disse que 47 gerentes foram alvo de ações disciplinares e 29 indivíduos foram demitidos.

“Essas alegações descritas são abomináveis, inaceitáveis e não há lugar para elas no McDonald’s. Não pode haver espaço em nosso negócio para pessoas que se comportam dessa maneira. As medidas implementadas significam que somos capazes de oferecer um local de trabalho seguro e protegido, onde as pessoas são respeitadas e se sentem incluídas. Ouvi do nosso pessoal que está funcionando”, declarou.

Em nota, o McDonald’s disse que busca garantir a segurança dos quase 170 mil funcionários das lojas do Reino Unido. “Realizamos um extenso trabalho no último ano para garantir que tenhamos práticas líderes do setor em lugar para apoiar esta prioridade. Qualquer incidente de má conduta e assédio é inaceitável e está sujeito a investigação e ação rápidas e completas”, diz o texto.

“Nosso foco incansável na eliminação de todas as formas de assédio no McDonald’s é liderado por uma equipe recém-criada e informada pela experiência e orientação de especialistas externos. Estamos confiantes de que estamos tomando medidas significativas e importantes para enfrentar os comportamentos inaceitáveis que todas as organizações enfrentam”, finalizou.