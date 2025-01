Incêndios florestais deixam dois mortos e outros feridos em Los Angeles

Uma casa pega fogo em incêndio no condado de Los Angeles, na Califórnia - (crédito: JOSH EDELSON / AFP)

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas nos incêndios que atingem Los Angeles (EUA) nesta quarta-feira (8/01).

"Infelizmente, temos duas pessoas mortas, por enquanto de causas desconhecidas, e um número significativo de feridos", disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone.

Leia também: Incêndio mata mais de 500 animais em prédio comercial nos Estados Unidos

As autoridades emitiram uma ordem para que 30 mil pessoas deixam as casas. Moradores em pânico tiveram que abandonar seus veículos em uma das únicas estradas de entrada e saída da área, fugindo a pé.

















Para acessar o bairro Pacific Palisades, os bombeiros tiveram que usar escavadeiras para retirar dezenas de veículos da estrada, incluindo modelos caros da BMW, Tesla e Mercedes. O fogo gerou uma enorme nuvem de fumaça.

O governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou em coletiva de imprensa que foram registradas "muitas estruturas de edifícios destruídas". Mais de 250 bombeiros combatem o incêndio por via aérea e terrestre.

Os ventos típicos do inverno na Califórnia deverão soprar a velocidades de até 160 km/h, de acordo com o Serviço Meteorológico (NWS), o que é considerado suficiente para espalhar chamas com muita rapidez e constituir um "perigo mortal".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*