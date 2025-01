Mujica diz que câncer está se espalhando pelo corpo: "Estou morrendo"

Pepe foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, 89 anos, disse que o câncer no esôfago está se espalhando. Em entrevista ao jornal ururguaio Búsqueda, o líder político afirmou que já não consegue mais impedir o avanço do tumor.

"O câncer no esôfago está se espalhando para o fígado. Não consigo impedi-lo. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso nem fazer tratamento bioquímico, nem cirurgia, porque meu corpo não aguenta", contou Mujica.



"O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", acrescentou o ex-presidente.



Em dezembro do ano passado, uma endoscopia mostrou que o esôfago de Mujica havia se estreitado, o que dificultava a ingestão de alimentos por via oral. Em uma cirurgia realizada na capital Montevidéu foi colocado um dispositivo metálico que se adere às paredes do tubo digestivo e se autoexpande para permitir a passagem de alimentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pepe Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Ele foi diagnosticado com câncer no esôfago em maio de 2024.