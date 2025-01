Padre que lutou contra abusos na Igreja é acusado de crime sexual por ex-aluno

O padre Walter Cuenin, que pressionou pela expulsão do ex-cardeal Bernard Law em um escândalo de abuso sexual na Igreja Católica, enfrenta acusação de crime sexual. O pároco é acusado de forçar um estudante de 20 anos a Universidade Brandeis (EUA) a fazer sexo oral com ele em um quarto de hotel em Manhattan, há dez anos. As informações foram divulgadas pelo jornal norte-americano New York Post.

Ao jornal, Walter negou a acusação. “Eu não me envolvi em nenhuma má conduta sexual com ele. Não sei nada sobre isso", disse o padre.

O processo contra o padre diz que o ex-estudante tem de “sofrimento emocional grave e permanente" e que ele é incapaz de “descrever completamente todos os detalhes dessa violência e a extensão do dano que sofreu como resultado”.

O padre de 79 anos ganhou destaque quando ajudou a liderar um grupo de quase 60 clérigos católicos pedindo a renúncia de Bernard Law, após uma investigação que revelou o encobrimento de abuso sexual dentro da Igreja Católica.