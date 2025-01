Biden diz que Los Angeles parece "cenário de guerra" após incêndios

"Me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que eram bombardeados", declarou Joe Biden sobre Los Angeles - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparou nesta sexta-feira (10/1) a cidade de Los Angeles a um "cenário de guerra", enquanto vários incêndios de grande magnitude continuavam devastando bairros da cidade na Califórnia.

"Me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que eram bombardeados", declarou Biden, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro. Ele também destacou que há "evidências claras de saques" e criticou os "demagogos" por espalharem desinformação sobre os incêndios.

Incêndios em Los Angeles

O fogo espalhado por ventos em Los Angeles causou incêndios de grandes proporções desde a última terça-feira (7/1) no estado da Califórnia. Pelo menos 10 pessoas morreram.

Em Altadena, ao norte de Los Angeles, onde as primeiras cinco mortes foram registradas, o fogo destruiu mais de 4.200 hectares. A oeste, no luxuoso bairro de Pacific Palisades, na costa oeste dos Estados Unidos, as chamas consumiram mais de 6.900 hectares. Ao todo, quase 180.000 pessoas estão sob ordens de retirada devido ao avanço de cerca de cinco incêndios ativos.

Biden afirmou que os incêndios florestais são os piores da história da Califórnia e prometeu recursos federais para ajudar o estado a enfrentá-los. Na quarta-feira (8/1), ele assinou um decreto de reconhecimento de desastres de grandes proporções aos incêndios registrados. Cinco aviões-tanque estão sendo enviados pelo governo para combater as chamas.

Durante os incêndios, 20 pessoas foram presas suspeitas de saquearem residências que foram abandonadas pelos moradores após os alertas das autoridades.

*Com informações da AFP