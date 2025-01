Consulado procura brasileiro que desapareceu durante viagem de carro pela Argentina

O consulado do Brasil na Argentina e a polícia local procuram um brasileiro de 37 anos, desaparecido desde quarta-feira (8/1). Felippe Almeida Marques sumiu durante uma viagem de carro pelo país portenho.

Segundo a família, Felippe começou a viagem no dia 18 de dezembro do ano passado, quando foi para Foz do Iguaçu (PR). Depois, seguiu para cidades no Chile e na Argentina, onde ficaria ao menos até segunda-feira (13/1).

De acordo com informações do portal g1, o irmão dele, Pitágoras Marques, afirmou que o último contato de Felippe com a família ocorreu na quarta, quando o rapaz estava na cidade de Mendonza, na Argentina. Nesta conversa, Felippe disse que iria à cidade de Santa Fé, também na Argentina.

Ainda conforme Pitágoras, ele entrou em contato com a empresa do cartão de crédito que Felippe está usando e foi informado sobre movimentações bancárias nos últimos dias. Duas horas depois do último contato em Mendoza, houve uma compra na cidade argentina de Godoy Cruz.