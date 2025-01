Ao menos 15 pessoas morrem em explosão num posto de gasolina no Iêmen

O incêndio ocorreu no sábado no distrito de Zaher, na província de Bayda - (crédito: Antti Salonen -wikimedia commons )

Uma explosão em um posto de gasolina desencadeou um incêndio no centro do Iêmen, matando pelo menos 15 pessoas, disseram autoridades de saúde neste domingo, 12. Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão.

O incêndio ocorreu no sábado no distrito de Zaher, na província de Bayda, segundo comunicado do Ministério da Saúde comandado pelos rebeldes Houthi.

Pelo menos 67 pessoas ficaram feridas, incluindo 40 em estado crítico.

O Ministério disse que equipes de resgate estavam procurando por desaparecidos.

Bayda é controlada pelos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, que estão em guerra com o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen há mais de uma década.

Fonte: Associated Press