Japão lança alerta de tsunami após terremoto atingir magnitude de 6,8

O Japão emitiu um alerta de tsunami nesta segunda-feira (13/01) após um terremoto de magnitude 6,8 ser registrado no sudoeste do país.

A agência de meteorologia japonesa lançou um alerta de ondas de tsunami de até um metro e pediu que a população permanecesse afastada da costa.

"Os tsunamis podem ocorrer repetidamente. Por favor, não entre no mar ou se aproxime das áreas costeiras. Qualquer pessoa na água deve sair imediatamente da água e afastar-se da costa. Como as correntes continuarão fortes, evite entrar no mar ou aproximar-se da costa até que o aviso seja suspenso", disse.

Ainda não há relatos de vítimas ou estragos causados pelo terremoto.

