Conheça Melania Trump, que voltará a ser primeira-dama dos EUA

Com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, na segunda-feira (20/01), Melania Trump, 54 anos, volta a ser primeira-dama. Nascida em 26 de abril de 1970, na Eslovênia, Melania se mudou para Nova York em 1996. Dez anos depois, ela se tornou uma cidadã norte-americana naturalizada.

Em 2004, Melania ficou noiva de Trump e em 2005 eles se casaram em Palm Beach, na Flórida. Como primeira-dama, Melania pretende impulsionar a campanha "Be Best", que tem o objetivo de promover o bem-estar de crianças. Leia também: 'Os escolhidos': quem são as 10 pessoas do círculo de confiança de Trump A iniciativa tem três pilares: bem-estar, que inclui a saúde social e emocional das crianças; segurança online, que se concentra em educar as famílias sobre como proteger as crianças online e promover hábitos online saudáveis; e conscientização sobre o abuso de opioides, focado em proteger os mais vulneráveis dos efeitos do abuso de drogas, ao mesmo tempo em que promove recursos e programas para todos que lutam contra o vício.











Melania tem um filho com Donald Trump, Barron, de 18 anos, que estuda na Universidade de Nova York.

Quando o atual presidente eleito Donald Trump assumiu o cargo pela primeira vez em 2017, Melania não foi morar imediatamente com ele na Casa Branca, mas ficou em Nova York até que o filho Barron Trump, que na época tinha 11 anos, terminasse o ano letivo.

Melania também é conhecida no mundo da moda. Aos 16 anos, ela começou o que logo se tornaria uma carreira de modelo de grande sucesso, aparecendo em muitas campanhas publicitárias e trabalhando com alguns dos melhores fotógrafos.

Em livro autobiográfico lançado no ano passado, Melania compartilha posição favorável ao aborto — visão que contrasta com a postura de Trump ao nomear juízes da Suprema Corte que revogaram as proteções federais a esse direito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ele (Donald Trump) sabia da minha posição e das minhas crenças desde o dia em que nos conhecemos. E eu acredito na liberdade individual. Eu quero decidir o que quero fazer com meu corpo. Eu não quero o governo em meus assuntos pessoais. Acho que isso é muito importante”, disse Melania em entrevista a Fox News.