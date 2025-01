O que se sabe sobre o fim do Tiktok nos EUA, previsto para domingo

O TikTok vem lutando há meses contra a lei aprovada em março pelo Congresso dos EUA - (crédito: Alex Kent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Tiktok anunciou que será "obrigado" a encerrar as atividades nos Estados Unidos no domingo (19/1), a menos que o governo norte-americano "garanta a não aplicação da lei" que proíbe a rede social no país.

Leia também: CEO do TikTok agradece ajuda de Trump para tentar reverter proibição nos EUA

O TikTok vem lutando há meses contra a lei aprovada em março pelo Congresso dos EUA. No entanto, a Suprema Corte se negou a suspendê-la na sexta-feira (17/01). A legislação obriga o TikTok a cortar relações com a empresa chinesa ByteDance, sob pena de o aplicativo ser banido em território norte-americano.

Nesse sentido, a lei pede que a empresa matriz do TikTok, a ByteDance, venda a plataforma a uma empresa norte-americana. Caso contrário, o aplicativo será excluído das lojas virtuais de gigantes tecnológicos, como a Apple e Google, nos Estados Unidos.

A ByteDance, por sua vez, rejeitou firmemente a venda da operação nos Estados Unidos, uma posição também adotada por Pequim, que denunciou a lei como "roubo".

Leia também: Por que outros países podem imitar EUA e banir TikTok

"A menos que o governo Biden forneça imediatamente uma declaração definitiva para satisfazer os provedores de serviços mais críticos, garantindo a não aplicação da lei, lamentavelmente, o TikTok será obrigado a fechar em 19 de janeiro", informou a plataforma.

A ByteDance, por sua vez, rejeitou firmemente a venda de sua operação nos Estados Unidos, uma posição também adotada por Pequim, que denunciou a lei como roubo.

Donald Trump, que tomará posse como presidente dos EUA na segunda-feira (20/01), afirmou ter debatido a questão do TikTok com o presidente chinês, Xi Jinping, e disse que precisa revisar a situação para tomar uma decisão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Minha decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas preciso ter tempo para revisar a situação. Fiquem atentos!", ressaltou Trump em sua rede, a Truth Social.

Com informações da AFP*