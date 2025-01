Trump promete militarização das fronteiras e deportação em massa durante discurso de posse

Em discurso durante cerimônia de posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a atacar imigrantes no país, os quais chamou de "criminosos vindos de prisões e hospitais psiquiátricos de fora do país". O republicano afirmou que vai decretar emergência nacional na fronteira ao sul do país e prometeu enviar tropas para os locais para "reparar desastres das invasões". “Toda entrada ilegal será imediatamente impedida e iniciaremos o processo de devolver milhões e milhões de imigrantes ilegais de volta para o lugar de onde vieram", declarou. "Poderemos utilizar todas as forças de segurança pública para eliminar todas as gangues criminosas que atuam trazendo crime devastador para o solo americano".



O eleito iniciou discurso anunciando que a “era de ouro dos Estados Unidos começa agora” e prometeu defender a soberania nacional. Entre acusações ao governo do antecessor Joe Biden, Trump afirmou que o país vem de um declínio, com aumento da inflação e um establishment corrupto. Presidente ainda destacou os conflitos no exterior.

Na noite de domingo (19/1), durante festa às vésperas das eleições, ele já havia atacado imigrantes e prometido uma deportação em massa.

A posse de Trump iniciou na manhã desta segunda, na parte interna do Capitólio. Pela primeira vez em 40 anos, o presidente será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias. A medida foi adotada por causa do frio que atinge Washington.