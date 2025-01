Trump toma posse como presidente dos EUA; acompanhe ao vivo

Donald Trump toma posse para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20/1). Pela primeira vez em 40 anos, o presidente será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias. A medida foi adotada por causa do frio que atinge Washington. A cerimônia será transmitida ao vivo no YouTube apenas em inglês (acompanhe abaixo).

O dia da posse de Trump conta com diversas eventos. Além do discurso e juramento, estão previstos shows, desfiles e bailes. Trump já chegou para o primeiro compromisso do dia, na Igreja de São João, em Washington DC. Em seguida, ele participa de um chá na Casa Branca, com a presença de Joe Biden e da primeira-dama Jill Biden. Às 14h, está previsto o juramento no Capitólio.



Acompanhe ao vivo:

O início dos shows está previsto para as 11h, no palco principal do evento, localizado no gramado oeste do Capitólio dos EUA. Os cantores Carrie Underwood e Lee Greenwood, além do grupo Village People, são algumas das atrações.

A posse de Trump terá um forte esquema de segurança, com cerca de 25 mil policiais e soldados mobilizados, 48 km de barreiras erguidas, atiradores de elite nos telhados e drones no céu.













Entre os convidados estarão presentes bilionários de setor de tecnologia, como Elon Musk (dono do X e CEO da SpaceX) e os CEOs da Amazon, Jeff Bezos, da Meta, Mark Zuckerberg, e da Apple, Tim Cook.

Barack Obama, a quem Trump sucedeu em seu primeiro mandato em 2017, estará presente, assim como outros ex-presidentes e as companheiras: Bill e Hillary Clinton e George W. e Laura Bush.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai. Ele será representado pela embaixadora em Washington, Maria Luiza Viotti.

Uma comitiva brasileira de deputados da oposição marcarão presença na posse de Trump. Entre eles estão: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Gustavo Gayer (PL-GO) e Carla Zambelli (PL-SP).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também embarcou para Washington para representar o ex-presidente Jair Bolsonaro — que não teve o passaporte liberado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).