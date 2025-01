Trump encontra Biden para chá na Casa Branca; veja fotos

Joe Biden e Donald Trump se encontram na Casa Branca - (crédito: Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania, chegaram à Casa Branca para um chá com Joe Biden e Jill. O evento faz parte da agenda de posse do presidente eleito, que ocorre nesta segunda-feira (20/1).

Antes do encontro, Kamala Harris, vice-presidente de Biden, e o marido, Douglas Emhoff, encontraram JD Vance, o novo vice-presidente, e a esposa, Usha Vance.

Por volta das 8h30 (10h30 no horário de Brasília), os dois chegaram à igreja de St. John para uma cerimônia religiosa.

O presidente americano e Melania, que está vestida com um casaco escuro e um chapéu com uma faixa branca, percorreram de carro a curta distância da histórica residência presidencial de convidados, a Blair House, até a Igreja Episcopal de St. John.

A cerimônia de posse, que é tradicionalmente realizada ao lado de fora do Capitólio, desta vez ocorrerá do lado de dentro por conta do frio intenso que atinge Washington. Cerca de 200 mil pessoas irão acompanhar a transferência da presidência.