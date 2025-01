Trump vai conceder perdão a envolvidos na invasão do Capitólio

Momentos antes de assinar os primeiros decretos do mandato, em discurso na Arena Capital One, Donald Trump anunciou que vai conceder perdão para os envolvidos no atentado ao Capitólio. O presidente recém-empossado chamou os condenados de "reféns do 6 de janeiro" e afirmou que a maioria dos envolvidos "não fez nada de mais".

O republicano afirmou ainda que vai assinar indultos para "muita gente" no Salão Oval. Trump deve ir para o salão localizado na Casa Branca após discurso no ginásio esportivo.

Trump aproveitou o momento para criticar Joe Biden pelos perdões concedidos na tarde desta segunda. Durante cerimônia de posse, o agora ex presidente assinou indultos preventivos a figuras políticas e familiares. Entre eles, estariam membros da comissão de investigação parlamentar que denunciaram suposto papel do republicano no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

*Com informações de AFP.

