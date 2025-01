Bolsonaro dá os parabéns a Trump e fala em retorno em 2026

O vídeo termina com os dizeres: "Parabéns pela posse, presidente Trump! Para nós, 2026 é logo ali" - (crédito: Alan Santos/Planalto)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nesta segunda-feira (20/1) em que celebra o retorno de Donald Trump (Republicanos) à presidência dos Estados Unidos. O post, que tem diversas imagens dos dois juntos, faz referência a uma eventual candidatura de Bolsonaro em 2026, embora ele esteja inelegível.

“A luta precede a vitória”, diz o vídeo, enquanto são exibidas imagens do ataque a tiros que o republicano sofreu durante a campanha eleitoral de 2024.

“Hoje, nossos irmãos são honrados em poder recomeçar por lá. Amanhã, temos certeza: recomeçaremos aqui”, diz uma voz que narra o vídeo, que com diversas imagens de Bolsonaro ao lado de Trump.

O vídeo termina com os dizeres: “Parabéns pela posse, presidente Trump! Para nós, 2026 é logo ali”.

Na última quinta-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido de Jair Bolsonaro para que seu passaporte fosse devolvido e ele pudesse ir aos Estados Unidos participar da posse de Trump.

Seu passaporte foi apreendido em fevereiro de 2024, depois de o ex-presidente ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura sua participação e a de seus aliados em um plano de golpe de estado no fim de 2022.

Para Moraes, não houve qualquer alteração fática que justificasse a devolução do passaporte. Ainda há, segundo ele, a possibilidade de Bolsonaro tentar fugir do país.

"O cenário que fundamentou a imposição de proibição para se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro, para se furtar à aplicação da lei penal", escreveu Moraes na ocasião.

A defesa de Bolsonaro apresentou um recurso contra a decisão, que também foi posteriormente negado.

