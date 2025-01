Hiena-malhada migra 500 km, volta ao Egito após 5.000 anos e é morta após atacar cabras

Uma hiena-malhada (Crocuta crocuta) foi capturada e morta por cidadãos na Área Protegida de Elba, no sudeste do Egito. Esta foi a primeira vez que o animal foi visto no país em 5.000 anos, isso porque essa espécie foi extinta da região e o habitat mais próximo das remanescentes é em uma área do Sudão a 500 km do local. Estudiosos acreditam que o responsável pela longa migração do animal é o fenômeno Active Red Sea Trough, um ciclo climático regional decadal que gera aumento de chuvas e crescimento de plantas, tornando um ambiente favorável para a migração das hienas-malhadas.

Para testar a teoria, os especialistas utilizaram um índice de vegetação de diferença normalizada (NDVI) para checar dados de precipitação e da área de pastagem. O NDVI foi obtido pelo satélite Landsat. Os resultados apontaram um aumento de umidade nos últimos cinco anos, o que pode ter contribuído para o crescimento das plantas, que servem de alimento para as presas da hiena-malhada.

Hienas-malhadas são predadoras de matilha, e podem ser encontradas em habitats na África subsaariana. O indivíduo que foi objeto de estudo matou duas cabras pastoreadas por pessoas em Wadi Yahmib, Área Protegida de Elba. Ele foi rastreado, localizado, perseguido e morto em fevereiro de 2024.

O artigo que contém os detalhes do acontecimento e o estudo do NDVI foi publicado na revista Mammalia, que tem como foco registrar, analisar e interpretar a diversidade de mamíferos. O principal autor do estudo, Adbullah Nagy, da Universidade Al-Azhar, no Egito, diz ter ficado surpreso ao ver as evidências, pois não esperava encontrar algo assim no Egito. Essa descoberta revela como as mudanças climáticas regionais podem ser fatores importantes para influenciar na migração animal.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes