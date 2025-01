Novos incêndios em Los Angeles devem tirar 19 mil pessoas de casa

Um novo incêndio florestal foi registrado no norte de Los Angeles nesta quarta-feira. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu 2 mil hectares na costa oeste dos Estados Unidos em apenas 2 horas. As autoridades determinaram que 19 mil pessoas deixem o local e abandonem casas próximas ao lago Castaic e da cidade de Santa Clarita.

As chamas são facilmente espalhadas pela região das colinas com os fortes ventos que atingem a Califórnia nesta época do ano. Bombeiros do condado de Los Angeles e do departamento florestal combatiam as chamas em terra, enquanto outras equipes atacavam pelo ar, com helicópteros e outras aeronaves.

























Na primeira quinzena do mês, incêndios florestais sem precentes foram registrados na mesma região, a cerca de 30 quilômetros de Castaic. Ao menos 24 pessoas morreram. A divulgação da lista de indicados ao Oscar foi adiada por duas vezes e gravações de séries e outras produções audiovisuais de Holywood foram canceladas em função dos incêndios.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas marcou a divulgação do Oscar para esta quinta-feira (23/1). Ainda não há informações se os novos incêndios terão impacto no evento.

*Com informações da AFP