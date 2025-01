Musk tira do ar site de agência pró-diversidade em 1ª ação no governo Trump

A primeira ação de Elon Musk, novo chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) do governo Trump foi tirar do ar o site do Conselho Executivo de Diretores-Chefes de Diversidade. O Conselho promove práticas de diversidade, equidade e inclusão e acessibilidade, bem como aconselha outras agências governamentais dos Estados Unidos sobre a implementação dessas medidas.

Leia também: Quem é a bispa que desafiou Donald Trump durante missa de posse

Na terça-feira (21/1), o endereço eletrônico da agência apareceu o "erro 404", de página não encontrada. Na rede social de Musk, o X (ex-Twitter), o DOGE publicou dois prints da página inicial do Conselho de Diversidade. Em um deles estava escrito "antes de 19 de janeiro de 2025" em verde e, no outro, "DELETADO 20 de janeiro de 2025" em vermelho.

Progress pic.twitter.com/iNAgAtPPCV — Department of Government Efficiency (@DOGE) January 21, 2025

Na legenda da postagem, o Departamento escreveu apenas "progresso". Em resposta à publicação, Elon Musk comentou: "e assim começa".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seu discurso de posse na segunda-feira (20/1), o presidente Donald Trump disse que a sociedade "será baseada no mérito". "Agora só existem dois gêneros: masculino e feminino", alegou. Entre uma série de decretos assinados por Trump após a cerimônia, o novo presidente dos Estados Unidos assinou leis que acabam com programas de diversidade e proibiu que agentes federais usem termos como trans ou outras classificações de gênero.

O Departamento chefiado por Elon Musk foi criado por Trump após o bilionário prometer ser capaz de cortar bilhões de dólares em gastos considerados "desnecessários" do governo dos Estados Unidos.