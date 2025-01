Um homem ficou ilhado em meio a uma rodovia em Jinxi, na China, porque não quis vender a casa para o governo. Hoje, ele se arrepende.

O lar de Huang Ping é literalmente cercado de asfalto. Tudo o que existia ao redor foi demolido para a construção da estrada. Moradores apelidaram Huang de "o dono de casa de pregos mais forte" da China, de acordo com o jornal Shanghai Daily.

Ao periódico, ele admitiu que perdeu "uma grande oportunidade" de negociar com o governo. As autoridades ofereceram o equivalente a R$ 1,3 milhão, bem como duas outras propriedades. Mais tarde, a oferta aumentou para três imóveis, mas Ping recusou.

Ping mora na propriedade com seu neto de 11 anos e os dois convivem com a construção. A rodovia deverá ser inaugurada ainda no primeiro semestre deste ano, o que deixará a casa ainda mais isolada.

Homem se recusa a vender casa e fica ilhado no meio de rodovia (foto: Reprodução/X)

"Se eu pudesse voltar no tempo, concordaria com as condições de demolição que eles ofereceram. Agora parece que perdi uma grande proposta. Eu me arrependo", disse o chinês.

Após a negociação infrutífera, o governo alterou o projeto original da rodovia para inserir desvio em ambos os lados da casa.