Restos de pássaro foram encontrados na turbina de avião que deixou 179 mortos na Coreia

Nesta segunda-feira (27/1), o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte da Coreia do Sul (MOLIT) divulgou um relatório preliminar das investigações do acidente que resultou em 179 mortos após o avião Boeing 737-800 da Jeju Air, colidir em uma mureta e pegar fogo. De acordo com o documento divulgado, foram identificados restos de pássaro em uma das turbinas da aeronave.

Foram encontrados DNA de marrecos-de-baikal — espécie de pato comum no leste da Ásia — nos motores do avião. Três minutos antes do acidente, os pilotos informaram terem avistado um grupo de pássaros enquanto se aproximavam da pista. De acordo com o relatório, foram feitas três declarações de emergência (mayday) por colisão com os animais durante uma volta.

Segundo o g1, Lee Seung-yeol, principal investigador do caso, afirmou que foram encontradas penas nos motores da aeronave, além de um vídeo mostrar o momento em que há uma colisão com pássaros.

O relatório ainda afirma quem a colisão com aves não teria sido a única causa do acidente. A polícia continua as investigações sobre as causas da falha no trem de pouso da aeronave e a presença da mureta em que o avião se chocou — que estava muito próxima da pista.

É investigado o motivo do trem de pouso não ter sido ativado e o motivo de um aparente apressamento de uma segunda tentativa de pouso feita pelo piloto após ter informado a colisão com pássaros e que iria arremeter.

