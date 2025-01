O que está por trás da nova foto oficial de Melania Trump

O novo retrato oficial da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi divulgado na segunda-feira (27/1).

Fotografada na Casa Branca um dia após a posse do marido como presidente, Melania aparece na imagem em preto e branco usando um terno escuro e camisa branca, enquanto apoia as mãos em uma mesa que mostra seu reflexo, na Sala Oval Amarela.

O Monumento a Washington, que se ergue sobre a capital do país, é visto ao fundo.

Ex-modelo, ela está acostumada a ter suas escolhas de roupas e poses dissecadas pelos críticos.

O registro foi feito por Régine Mahaux, uma fotógrafa da Bélgica que tira fotos da família Trump há mais de 20 anos.

Ela também fotografou o retrato oficial de Melania em 2017, durante o primeiro mandato de Donald Trump. "Fiquei muito honrada por ter sido escolhida para fotografar o retrato oficial pela segunda vez", afirmou Mahaux à BBC na segunda-feira.

"Como artista, trabalhar com uma mulher tão inspiradora é um grande privilégio. Ela é perfeccionista, e está bastante envolvida no processo criativo."

A seguir, confira o que especialistas disseram sobre a imagem.

'Esta fotógrafa é uma pessoa em quem ela confia'

Gwendolyn DuBois Shaw é diretora do departamento de história da arte da Universidade da Pensilvânia, nos EUA. Ela foi curadora da exposição Every Eye is Upon Me: First Ladies of the United States na National Portrait Gallery, em Washington DC.

Assim como o retrato oficial do primeiro governo do marido dela, também de autoria da fotógrafa favorita dos Trump, Régine Mahaux, esta foto de Melania Trump mostra a primeira-dama usando um traje formal e posando em frente a uma janela.

Enquanto a janela da primeira foto podia ser reconhecida por aficionados pela Casa Branca, por ter sido tirada nos aposentos da família na mansão, esta, localizada na Sala Oval Amarela, de frente para a esplanada conhecida como The Ellipse, mostra o Monumento a Washington posicionado à esquerda, atrás da primeira-dama.

A harmonia do corpo dela com este conhecido obelisco, símbolo do poder investido na primeira presidência, é impressionante.

A pose dela, com as pontas dos dedos colocadas firmemente sobre uma mesa com superfície notavelmente refletora, parece comunicar uma disposição para "ir direto ao assunto", e agir de acordo com a plataforma concedida ao papel único de anfitriã e defensora dos desamparados que os americanos historicamente esperam que as primeiras-damas desempenhem.

Melania se sente extremamente à vontade na frente das câmeras, e isso provavelmente tem muito a ver com seu passado como modelo. Mas acho que o relacionamento que ela desenvolveu com Mahaux nas últimas duas décadas é responsável pela maior parte deste conforto.

Esta fotógrafa é uma pessoa em quem ela confia para fazê-la parecer confiante, composta e elegante.

Para fazer bem seu trabalho, os modelos devem se entregar ao fotógrafo que dirige a sessão de fotos. E confiar que as imagens resultantes vão servir ao seu propósito é fundamental para a equação.

Melania confia em Mahaux para transmitir sua mensagem com precisão, seja ela qual for. A mensagem desta foto é que a primeira-dama se mudou do espaço marginal dos aposentos da família para a sala logo acima do Salão Oval.

Ela parece estar pronta para exercer mais o poder que parecia relutante em abraçar em sua primeira temporada na Casa Branca. E, ainda assim, ela se posicionou firmemente atrás daquela mesa ultrabrilhante, mantendo um certo limite entre ela e o espectador.

Permanecendo um pouco misteriosa, um pouco enigmática e um pouco inescrutável.

White House / Régine Mahaux Seu primeiro retrato, lançado em 2017, era colorido, e mostrava a primeira-dama com os lábios entreabertos em um quase sorriso

'Em contradição com o papel tradicional de primeira-dama'

Ellie Violet Bramley é uma escritora especializada em moda que diz que o retrato carrega um peso que parece estar em contradição com o papel tradicional de uma primeira-dama.

Do terno à postura, o novo retrato parece cuidadosamente orquestrado para exalar um tipo de poder que parece estar em contradição com o papel tradicional da primeira-dama de suavizar a presidência aos olhos do público — e fazê-la parecer mais humana.

Diferentemente do look de inspiração militar usado pela primeira-dama no dia da posse, este é um visual que parece mais alinhado com o poder corporativo. O mesmo vale para a postura: o posicionamento das mãos sobre a mesa parece ter a intenção de sinalizar um tipo de intenção empresarial — afinal, foi noticiado que a primeira-dama tem se "preparado intensamente" para a Casa Branca desta vez.

Há muita informação nos detalhes.

A camisa dela pode estar desabotoada, em contraste com a alfaiataria rígida e fechada até o pescoço da posse, mas seus ombros aparecem incisivos e acentuados. As lapelas largas podem lembrar os ternos da Nova York dos anos 1980, local e década em que o marido de Melania começou a ascender no mundo dos negócios, mas a silhueta é mais esculpida e moderna.

Getty Images Look de Melania na cerimônia de posse do marido

Durante a primeira presidência de Trump, Melania foi bastante discreta, fora o episódio da jaqueta com os dizeres "Eu realmente não me importo, e você?", usada em um centro de detenção de crianças migrantes, e sua plataforma Be Best, que tinha objetivos um tanto vagos, como a promoção de uma vida saudável.

Desta vez, suas aparições sugerem uma segunda temporada mais intencional. O Monumento a Washington está ao fundo, o que a situa fortemente em DC, e não em Nova York ou Mar-a-Lago, na Flórida.

E não há mais o foco suave, o meio sorriso e os lábios entreabertos de seu retrato oficial da última vez que esteve na Casa Branca. Tampouco há cor: desta vez, o retrato é preto e branco.

Muito pode ser lido em seus olhos. O simples fato de estarem mirando tão diretamente a câmera — e o espectador, por sua vez —, em contraste com o dia da posse, quando ela optou por um chapéu que escondia seus olhos, é digno de nota.

Mas, embora o contato visual possa significar aproximação, aqui não é o caso. Se as primeiras-damas anteriores, como Michele Obama e Jill Biden, fizeram da acessibilidade sua marca, em seu retrato oficial, Melania permanece enigmática.