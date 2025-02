Avião e helicóptero batem no ar perto de aeroporto em Washington; veja

Um avião da American Airlines com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar colidiram perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, DC, na noite desta quarta-feira (29/1). Em publicação no X (antigo Twitter), o Corpo de Bombeiros da capital dos Estados Unidos confirmou a queda de um “avião pequeno (...) nas proximidades do Rio Potomac” e afirmou que barcos da corporação estavam no local. De acordo com o jornal Washington Post, vários corpos foram retirados do local. Leia também: Avião pega fogo na Coreia do Sul; passageiros são retirados às pressas Veja vídeo:

O Departamento de Polícia de DC esclareceu, também na rede social, que responde, desde cerca de 20h53 (no horário local; 22h53 em Brasília) a um "aparente acidente aéreo" na mesma área, e que o suposto helicóptero que teria colidido com a aeronave não é da corporação. Segundo a declaração, o veículo da polícia "não está envolvido" no incidente, mas auxilia na resposta de agências de segurança.

"Uma operação de busca e resgate de várias agências está em andamento no Rio Potomac após a queda da aeronave", diz uma nota seguinte. Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre vítimas. Joint MPD and @dcfireems statement on current search and rescue operation underway in the Potomac River. pic.twitter.com/jlyUs0m8Ho — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 30, 2025 Em nota replicada pelo jornal Washington Post, a companhia aérea American Airlines confirmou que o voo American Eagle 5342, operado pela PSA Airlines, estava envolvido em “incidente”. A aeronave teria saído de Wichita, no Kansas, e tinha como destino o aeroporto próximo do qual sofreu a colisão. Em nota replicada pelo jornal Washington Post, a companhia aérea American Airlines confirmou que o voo American Eagle 5342, operado pela PSA Airlines, estava envolvido em “incidente”. A aeronave teria saído de Wichita, no Kansas, e tinha como destino o aeroporto próximo do qual sofreu a colisão.

O helicóptero envolvido no acidente seria uma aeronave do Exército, de acordo com o que disseram fontes anônimas ao The Washington Post. Pelo menos três soldados dos EUA estariam dentro do veículo no momento da explosão.