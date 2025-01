Hamas entrega soldado israelense Agam Berger à Cruz Vermelha

O movimento islamista palestino Hamas entregou nesta quinta-feira (30/1) a soldado israelense Agam Berger, 20 anos, à Cruz Vermelha em Jabaliya, norte de Gaza.

Berger, com uniforme militar, foi entregue por combatentes do Hamas aos funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela é a primeira dos três reféns israelenses que devem ser libertados nesta quinta-feira em troca de 110 palestinos detidos por Israel, como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Esta foto divulgada pelo exército israelense mostra a refém israelense libertada Agam Berger sendo recebida por seus pais após sua libertação pelo Hamas na Faixa de Gaza (foto: Israel Army / AFP)

A israelense de 20 anos foi sequestrada em 7 de outubro de 2023, quando cumpria o serviço militar perto do território palestino. O exército israelense confirmou que a militar estava sob sua custódia.

