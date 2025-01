Patinadores americanos e russos estão entre as vítimas do acidente nos EUA

Patinadores artísticos norte-americanos e russos estão entre as vítimas do acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar em Washington. As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac na noite de quarta-feira (29/1).

A organização de patinação artística dos Estados Unidos disse que está "devastada pela tragédia". "Esses atletas, treinadores e familiares estavam voltando para casa do National Development Camp, realizado em conjunto com o US Figure Skating Championships em Wichita, Kansas", afirmou a organização. Os nomes dos atletas ainda não foram divulgados.

O governo russo confirmou que o casal de patinadores artísticos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, também estavam no avião. "Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Veja o vídeo: Autoridades não acreditam que há sobreviventes

O avião estava com 64 pessoas a bordo, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero transportava três militares e estava em um "voo de treinamento". Segundo o corpo de bombeiros, ao menos 30 corpos foram retirados das águas.



















"Neste momento, não acreditamos que haja sobreviventes", disse o comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, nesta quinta-feira (30/1).

As chances de sobrevivência dos passageiros por muito tempo nas águas geladas do Potomac são pequenas. "A água fria elimina rapidamente o calor do corpo, o que pode levar ao choque térmico no primeiro minuto, a perda do controle muscular em 10 minutos ou hipotermia em 20 a 30 minutos", afirma o site do Serviço Meteorológico Nacional.

O comandante dos bombeiros de Washington pontuou que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" por causa do "frio, vento forte e gelo" no rio. A operação de busca e resgate envolve quase 300 socorristas e conta com mergulhadores auxiliados por refletores potentes.

Com informações da AFP*