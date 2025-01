Caixas-pretas de avião que colidiu com helicóptero em Washington são encontradas

De acordo com a mídia estrangeira, os instrumentos vão ser analisados pela Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês), responsável pela investigação do acidente que matou 67 pessoas. Em entrevista coletiva nesta quinta, a presidente da agência disse que “não vai deixar pedra sobre pedra” na apuração.

As caixas-pretas foram retiradas do Rio Potomac, sobre o qual a colisão e a posterior explosão ocorreram, e serão encaminhadas a laboratórios do NTSB para avaliação. Leia também: Acidente nos EUA: número de funcionários na torre era 'anormal para o horário'