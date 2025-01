Acidente nos EUA: número de funcionários na torre era 'anormal para o horário'

Número de funcionários da torre de controle do aeroporto Ronald Reagan, de Washington, onde uma colisão deixou dezenas de mortos na noite de quarta-feira (29/1), não era “normal para a hora do dia e o volume de tráfego". Informação do relatório preliminar interno de segurança da agência federal de aviação dos Estados Unidos, foi revelada pelo jornal The New York Times.

Ao todo, 67 vítimas estava nas aeronaves, 64 passageiros em avião da American Airlines e três tripulantes em um helicóptero militar. Autoridades confirmaram que não houve sobreviventes.



Devido à equipe pequena, um dos controladores estaria trabalhando em dois pontos diferentes da torre de controle no momento da colisão. Informação é da CNN. Segundo a fonte, a torre estava operando com 24 dos 28 funcionários, equivalente a 85% da equipe de trabalho.

Funcionários da torre de controle tentaram alertar o helicóptero sobre o avião de passageiros que se aproximava. Um áudio divulgado na tarde desta quinta-feira (30/1) aponta que controladores orientaram o veículo militar a passar “por trás” da aeronave comercial.

Em coletiva, o membro Conselho Nacional de Segurança nos Transportes Todd Inman afirmou que a agência deve emitir um relatório preliminar com as causas do acidente em até 30 dias.

Entenda

O avião da American Airlines pousava no Aeroporto Internacional Ronald Reagan, em Washington D.C., enquanto o helicóptero estava em um "voo de treinamento", conforme informado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

"O helicóptero estava em uma rota padrão. Se você mora aqui, você sabe que sempre há helicópteros subindo e descendo o rio. O voo da American Airlines estava também em uma rota padrão ao chegar em Washington. Não é incomum que aeronaves militares sobrevoem o rio ao mesmo tempo em que aviões se dirigem ao Aeroporto Ronald Reagan", detalhou o secretário de Transportes, Sean Duffy. De acordo com ele, as causas do acidente estão sendo investigadas.

O acidente aéreo foi o mais letal dos últimos 24 anos nos Estados Unidos.