Papa tropeça na entrada de auditório do Vaticano após bengala quebrar

A saúde do líder católico preocupa. No dia 16 de janeiro, Francisco sofreu uma queda em sua residência, no Vaticano, e machucou o braço direito. Em dezembro do ano passado, ele apareceu com um hematoma no queixo.

Embora a queda em janeiro e o hematoma no queixo levante suspeitas sobre eventual renúncia do pontífice, o Papa Francisco considera essa possibilidade como algo "distante".