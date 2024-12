Papa Francisco faz 88 anos e vira o líder mais longevo da igreja em sete séculos

O Papa Francisco completa 88 anos de idade nesta terça-feira (17/12). O pontífice nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1936. Ele tornou-se um dos papas mais velhos a permanecer no cargo. Francisco ultrapassou, na lista dos últimos oito séculos, Clemente XII, que morreu a dois meses de completar 88 anos; e o antecessor Bento XVI, que renunciou ao pontificado em 2013, com 85 anos de idade.



Em termos de idade, o pontífice fica atrás apenas de Celestino III (c. 1106-1198), Gregório XVII (c. 1325-1417), Leão XIII (1810-1903) e Bento XVI (1927-2022).

Filho de emigrantes italianos, Jorge Mario Bergoglio (nome de batismo) trabalhou como técnico químico antes de decidir se dedicar ao sacerdócio. Depois, ele se licenciou em filosofia e teologia. Ordenado padre a 13 de dezembro de 1969, foi responsável pela formação dos novos jesuítas e depois provincial dos religiosos na Argentina (1973-1979).

O cardeal Jorge Mario Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de março de 2013, assumindo o nome de Francisco. Ele é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja e também o primeiro pontífice sul-americano.

Papa Francisco se destaca pela preocupação com os mais pobres. Na segunda-feira (16/12), diante de representantes de bancos italianos, o pontífice criticou os excessos de um sistema financeiro que "esmaga as pessoas".

"Quando o sistema financeiro esmaga as pessoas, fomenta as desigualdades e se afasta da vida dos territórios, trai seu propósito", disse o religioso, em um discurso no Vaticano diante de delegações de três instituições bancárias italianas.