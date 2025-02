Milhares de sites sobre diversidade e saúde são tirados do ar nos EUA

A grande maioria das páginas que sumiram aparentavam ter relação com uma diretriz do governo Trump - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

Desde a tarde da última sexta-feira (31/1), mais de 8 mil páginas de mais de uma dúzia de sites do governo dos EUA foram derrubadas, revelou o jornal The New York Times. As ordens do presidente Donald Trump são para que agências federais tenham como foco eliminar os conteúdos que remetam a iniciativas de diversidade e ideologia de gênero.

As informações removidas são principalmente as que têm temas relacionados a vacinas, cuidados com idosos, crimes de ódio e pesquisa científica, dentre outros tópicos. Algumas agências chegaram a remover seções inteiras dos próprios sites, enquanto outras apagaram apenas algumas páginas.

A grande maioria das páginas que sumiram aparentavam ter relação com uma diretriz do governo Trump, que determinava que, até às 17h de sexta-feira, seria o limite para pôr um fim a qualquer programa que promovesse ideologia de gênero e remover documentos que estivessem ligados a assuntos desse tipo.

Em muitos casos, as páginas removidas mencionavam palavras como “inclusão” ou “transgênero”. Ainda não está claro o motivo pelo qual algumas páginas foram derrubadas, quantas foram removidas permanentemente e quais vão ser restauradas. Desde a tarde de sexta algumas páginas saíram do ar e depois voltaram, enquanto outras permaneceram no ar e foram removidas mais recentemente.

De acordo com o The Washington Post, alguns sites continuam livres para o acesso, porém tiveram algumas palavras censuradas, como as relacionadas à diversidade, gênero e mudanças climáticas.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes