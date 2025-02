Bebê é encontrada engatinhando em rodovia após mãe ser assassinada

Uma bebê de 5 meses foi encontrada engatinhando em uma rodovia da província de Santa Elena, no Equador, no sábado (1º/2). A mãe da criança foi localizada morta com ferimentos de tiro na cabeça.

Segundo a Polícia Nacional do Equador, unidades operacionais localizaram a bebê graças a um alerta de moradores da região. Após avaliação médica, a menina foi entregue à avó materna, pois o pai também é falecido, por causa de uma doença não especificada.



Leia também: Bebê é encontrado morto após cachorro mexer em saco abandonado

Segundo o jornal local Primicias, as investigações preliminares indicam que a mãe da menina, identificada como Rosa Yanina Vargas, foi interceptada quando dirigia para a casa dos familiares e, após matá-la, os criminosos abandonaram a filha dela na estrada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso está sendo investigados pelas autoridades locais. Os autores do assassinato da mulher ainda não foram identificados e localizados.