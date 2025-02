Pepe Mujica e Gabriel Boric plantam árvore em encontro

Presidente do Chile, Gabriel Boric, sorri para o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica - (crédito: Dante Fernandez / AFP)

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, 89 anos, recebeu o presidente do Chile, Gabriel Boric, 38 anos, em casa na segunda-feira (3/2). Boric e Mujica plantaram uma oliveira no terreno do uruguaio, em Montevidéu. A mulher de Mujica, Lucía Topolansky, também estava presente.

Boric afirmou que estava feliz de visitar Pepe e Lucía e disse que o casal é exemplo de "convicção, honestidade e princípios". "Poder ver e sentir o espírito de Pepe ao passar o bastão e, apesar de tudo, nos ensinar que não se trata de nostalgia, mas de como encaramos o futuro e nos levantamos para continuar oferecendo uma alternativa que dê às pessoas uma vida boa é realmente inestimável. Muito obrigado por me receberem, Pepe e Lucía, todo meu amor e respeito a vocês", declarou o chileno.

Veja as fotos do encontro entre Mujica e Boric:

















O encontro ocorreu menos de um mês depois que Mujica decidiu parar o tratamento contra o câncer de esôfago. O uruguaio revelou que o tumor se espalhou para o fígado e o avanço da doença não pode ser interrompido.

"O câncer no meu esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico ou cirurgia porque meu corpo não aguenta", disse Mujica, em 9 de janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pepe também agradeceu Boric, a quem chamou de "garoto". "Agradeço a esse garoto que tem muitos anos para ser amargo, para se sentir derrotado... mas para viver com uma causa, podendo contribuir para construir uma sociedade melhor. Não é dinheiro que nos falta. O que nos falta é coração, compaixão e amor pela vida", afirmou o uruguaio.