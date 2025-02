Em resposta a Trump, China anuncia tarifas sobre produtos dos EUA

A China respondeu, nesta terça-feira (4/3), às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump com medidas similares contra os combustíveis, veículos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos. A retaliação de Pequim foi anunciada minutos após entrar em vigor as tarifas de 10% adicionais impostas às importações de produtos chineses.

O Ministério das Finanças da China anunciou a adoção de tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos, e de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e alguns modelos de veículos.

A medida é uma resposta ao "aumento unilateral de tarifas" por parte dos Estados Unidos, afirma comunicado.

O país asiático também apresentou uma reclamação à Organização Mundial do Comércio (OMC) "para defender seus direitos e interesses legítimos" contra a imposição de tarifas sobre os produtos chineses nos Estados Unidos.

Segundo Pequim, a decisão de Trump "viola gravemente as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), não faz nada para resolver os problemas e prejudica a cooperação econômica e comercial normal entre China e Estados Unidos".

Além da resposta tarifária, as autoridades chinesas anunciaram uma investigação contra o grupo americano Alphabet (matriz do Google) por violação das leis antimonopólio e a inclusão do grupo de moda PVH (proprietário das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein) e do grupo biotecnologia Illumina em uma lista de "entidades não confiáveis".

Acordo com México e Canadá

Donald Trump também tinha imposto tarifas ao México e ao Canadá. O republicano, no entanto, anunciou acordos de última hora com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para aumentar a vigilância na fronteira e suspender por 30 dias a implementação das novas tarifas.

Trump disse que pretendia ligar para o presidente chinês, Xi Jinping, nas próximas 24 horas para negociar um acordo similar.

O presidente norte-americano justificou as novas tarifas contra os três principais aliados comerciais dos Estados Unidos como uma punição por "não fazerem o suficiente" para conter o fluxo ilegal de migrantes e de drogas ao território dos EUA.

Com informações da AFP*