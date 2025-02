Família de vítima agride réu por assassinato durante julgamento

A briga começou quando dois familiares da vítima pularam a divisória do tribunal e atacaram o réu - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Dois homens atacaram um réu acusado de assassinato no tribunal de Albuquerque, no Novo México (EUA), na terça-feira (4/2).

A briga começou quando dois familiares da vítima pularam a divisória do tribunal e atacaram o réu. O pai do acusado e outras pessoas não identificadas também entraram na confusão. Um guarda do Metropolitan Detention Center interveio, mas foi atacado.

Veja o vídeo:

Segundo a BBC, os dois homens, identificados como Carlos Lucero e Pete Ysasi, foram presos e acusados de agressão. Uma suspeita continua foragida, com um mandado de prisão emitido.



Ao ser preso, Carlos Lucero se referiu à vítima como sua sobrinha. "Ele matou minha sobrinha como um covarde", teria dito ele ao policial que o deteve.

