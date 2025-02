Bebê morre após a mãe esquentá-lo com secador de cabelo e adormecer

Uma mulher foi indiciada no início deste mês por homicídio culposo após o bebê, de apenas 2 meses, morrer com diversas queimaduras.

A acusada, identificada como Morgan Alyson Creel, de 32 anos, estava deitada quando resolveu aquecer o bebê com um secador de cabelo. Ela acabou adormecendo com o aparelho ligado e direcionado ao corpo do filho. A criança morreu em 2023, na cidade de Coweta, na Geórgia, nos Estados Unidos.

Após acordar e encontrar o filho inconsciente, Morgan ligou para os serviços de emergência. Segundo a investigação, a mulher estava sob efeito de substância controlada.

Paramédicos que foram até a residência tentaram reanimar o bebê, que estava com graves queimaduras do lado direito, mas foi declarado morto.

De acordo com o site Law & Crime, um ano após a morte do filho, enquanto estava sob fiança, a acusada foi flagrada por policiais da Geórgia dirigindo sob influência de substância ilegal.

Neste mês, um grande júri a indiciou por uma acusação adicional de homicídio de segundo grau.