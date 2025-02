Paciente morre após médico retirar fígado por engano

O Conselho de Medicina da Flórida suspendeu o cirurgião Thomas Shaknovsky após ele realizar um erro médico, que resultou na morte de um paciente, em agosto do ano passado.

Na semana passada, a família de William Bryan, de 70 anos, entrou com processo contra o profissional, pois ele retirou o fígado do homem no lugar do baço. A operação foi realizada no Ascension Sacret Heart Esmerald Coast Hospital.

Além de realizar a operação errada, a equipe de Shaknovsky teria escrito informações falsas na certidão de óbito do paciente. Segundo a família do falecido, quatro enfermeiras "deturparam a causa da morte" para esconder o erro grave na mesa de cirurgia.

William e sua esposa moravam no Alabama, mas estavam visitando uma propriedade alugada no condado de Okaloosa (Flórida), quando ele começou a sentir dor abdominal da região inferior esquerda.

Ele foi então levado ao hospital para a realização de exames, que atestaram anormalidade no baço. O cirurgião e o dono do hospital teriam convencido o casal de que Bryan precisava da cirurgia ou ele poderia ter "complicações sérias se deixasse o hospital", afirmou a família ao NY Post.

Apesar de relutante, William assentiu com a esplenectomia laparoscópica assistida, que ocorreu em 21 de agosto. No meio da cirurgia, Shaknovsky removeu o fígado do paciente, e o corte resultou em uma "perda de sangue imediata e catastrófica, resultando em morte".

Para mascarar o erro, o cirurgião disse à esposa do falecido que o baço dele estava tão doente que era "quatro vezes maior do que o normal e tinha migrado para o outro lado do corpo".

No corpo humano, o fígado se localiza no lado superior direito da cavidade abdominal, abaixo do diafragma. O baço, por sua vez, está no lado superior esquerdo do abdômen e é cerca de 1,1 kg a 1,4 kg mais leve que o fígado.

A família de Bryan pede US$ 50 mil (aproximadamente R$ 290 mil) em indenização para cobrir os gastos com funeral e outras despesas.