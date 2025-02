10 mil pessoas deixam ilha de Santorini por atividade sísmica inédita

Subiu para 10 mil o número de pessoas que abandonaram a ilha grega de Santorini devido aos novos tremores nesta quarta-feira (5/2). Mais de 180 abalos sísmicos foram registrados diariamente desde o domingo (2/3), dos quais mais da metade passam a magnitude 3 na escala Richter.

O professor de sismologia Kostas Papazachos destacou que estes sismos repetitivos constituem um "fenômeno sem precedentes para os registros da região grega". "Não temos um terremoto principal, mas uma sequência de muitos terremotos", observou o professor ao canal de televisão ANT1.

"Nunca experimentamos algo assim antes", acrescentou Athanasios Ganas, diretor de pesquisas do Observatório de Atenas. Entre 24 de janeiro e 4 de fevereiro, foram contabilizados 750 sismos.

A recomendação é que os moradores devem se afastar de alguns portos de Santorini, esvaziar as piscinas e evitar se reunir no interior de edifícios.

"Tudo tremia, tremia, tremia a cada três ou quatro horas ontem. Nunca tinha passado por isso antes" em Santorini, disse à AFP Kostas Sakavaras, um guia turístico que vive na ilha há 17 anos.

Santorini é uma das ilhas mais visitadas da Grécia e tem uma população de apenas 15.500 habitantes. A ilha foi palco de gravações da novela Belíssima, da TV Globo, entre 2005 e 2006.

Nesta quarta, funcionários colocaram fitas de advertência para restringir o acesso de turistas como precaução devido às recentes atividades sísmicas na vila de Oia.

Todas as escolas em Santorini, Amorgos e ilhas vizinhas permanecerão fechadas até sexta-feira (7/2).

Com informações da AFP*