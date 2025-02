Trump anuncia tarifa de 25% sobre importações de aço e afetará Brasil

O presidente americano Donald Trump anunciou, neste domingo (9/2), que os Estados Unidos impõem, a partir desta segunda-feira (10/2), tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Durante o primeiro mandato, entre 2017 e 2021, o representante americano tinha tomado decisão parecida, mas, ao longo do período, negociou com países como Canadá, México e Brasil.

A repórteres no avião presidencial, durante viagem a Nova Orleans para assistir ao Super Bowl, o republicano afirmou que “qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%”. Depois, complementou que o alumínio também seria taxado.

Em 2018, Trump sobretaxou exportações dos mesmos produtos em 25%, para o aço, e 10%, para o alumínio. À época, os EUA eram o principal mercado de exportação brasileiro neste quesito, e representantes de indústrias siderúrgicas ouvidos pela Agência Brasil demonstravam preocupação não apenas com o mercado externo, mas também com o interno. Leia também: Sobretaxa para o aço é nova frustração para o Brasil na aproximação com EUA

De acordo com eles, os países afetados pela decisão buscariam destinar as vendas a outros consumidores, o que geraria “forte pressão comercial sobre as empresas que produzem e empregam no Brasil”.

Segundo informe da Câmara de Comércio Brasil-EUA replicado pela coluna de Jamil Chade no UOL, apenas em 2024 “o Brasil vendeu US$ 11,4 bilhões no setor de ferro e aço para o mundo, sendo que 48,0% (US$ 5,7 bilhões) foram direcionadas para os Estados Unidos, e US$ 1,6 bilhão no setor de alumínio, sendo 16,8% (US$ 267,1 milhões) aos Estados Unidos”. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular