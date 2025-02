Brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar são resgatados

Vítimas de rede de tráfico humano, os brasileiros de São Paulo foram atraídos ao Sudeste Asiático por promessas de emprego na Tailândia , país vizinho a Mianmar. No fim do ano passado, Luckas havia conseguido entrar em contato com a mãe e informar que criminosos pediam cerca de R$ 120 mil pela libertação dele.

A suposta vaga era em um call center em Bangkok que oferecia US$ 2 mil de salário, além de comissões (mais de R$ 11,5 mil, de acordo com a conversão atual). Ao chegar na Tailândia com passagens pagas pela empresa, em novembro, o paulista contou a um amigo que um motorista o levaria até o empreendimento, mas desapareceu desde então.

Ambos os jovens foram levados à cidade tailandesa de Mae Sot, que faz fronteira com uma região de Mianmar conhecida por aplicação de golpes on-line e tráfico humano. Os parentes deles contam experiências semelhantes à de um ator chinês que foi resgatado em janeiro , atraído por falso teste de elenco também oferecido via Telegram — motoristas que buscam a vítima no aeroporto tailandês, transferências de carro no meio do caminho e travessia de barco ao país vizinho.

De acordo com O Globo, os brasileiros foram mantidos cárceres no mesmo complexo, em condições precárias, junto a outras vítimas de tráfico humano. Lá, eram obrigados a aplicar golpes virtuais em pessoas de todo o mundo e sofriam com torturas, choques, agressões físicas e ameaças de morte.

Nos últimos anos, Mianmar se tornou base para organizações criminosas que lesam pessoas do mundo inteiro. O secretário-geral da Interpol, Jurgen Stock, declarou, em março do ano passado, que o dinheiro movimentado por esses grupos pode chegar a US$ 3 trilhões.

Ao Correio , o Ministério das Relações Exteriores (MRE) disse, em nota, que “tomou conhecimento, com grande satisfação, da liberação” dos brasileiros; e que manteve, durante o período em que eles estavam sob custódia, “contato permanente com as famílias”.

“O Itamaraty, por meio de suas Embaixadas em Yangon, no Myanmar, e em Bangkok, na Tailândia, vinha solicitando os esforços das autoridades competentes, desde outubro do ano passado, para a liberação dos nacionais”, informa a manifestação. “A proteção de nacionais vítimas de tráfico e contrabando de pessoas no exterior tem sido uma prioridade da política consular brasileira. Em um esforço de conscientização de brasileiros que buscam oportunidades de emprego no exterior, o Itamaraty tem ativa participação no IV Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, no âmbito do qual produziu guias on-line sobre tráfico de pessoas e sobre os perigos específicos das ofertas de emprego no Sudeste Asiático.”

O MRE alerta, também, sobre o número de de casos “de recrutamento de brasileiros para trabalho em plataformas digitais de apostas, na Ásia, em condições migratórias e laborais precárias”. O órgão coopera com as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal relativas ao tema.

Leia íntegra da nota do Itamaraty:

“O Itamaraty tomou conhecimento, com grande satisfação, da liberação hoje, 11/2, de dois brasileiros vítimas de tráfico de pessoas na fronteira entre Myanmar e Tailândia.

O Itamaraty, por meio de suas Embaixadas em Yangon, no Myanmar, e em Bangkok, na Tailândia, vinha solicitando os esforços das autoridades competentes, desde outubro do ano passado, para a liberação dos nacionais. O tema foi também tratado pela Embaixadora Maria Laura da Rocha, na ocasião na qualidade de Ministra substituta, durante a IV Sessão de Consultas Políticas Brasil-Myanmar, realizada em Brasília, em 28 de janeiro último. Em suas gestões, a Embaixadora Maria Laura da Rocha reforçou a necessidade de esforços contínuos para localizá-los e resgatá-los.

O setor consular do Itamaraty manteve, ainda, contato permanente com as famílias.

A proteção de nacionais vítimas de tráfico e contrabando de pessoas no exterior tem sido uma prioridade da política consular brasileira. Em um esforço de conscientização de brasileiros que buscam oportunidades de emprego no exterior, o Itamaraty tem ativa participação no IV Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, no âmbito do qual produziu guias on-line sobre tráfico de pessoas e sobre os perigos específicos das ofertas de emprego no Sudeste Asiático.

O Portal Consular do Itamaraty alerta sobre o aumento do número de caso de recrutamento de brasileiros para trabalho em plataformas digitais de apostas, na Ásia, em condições migratórias e laborais precárias. Ademais, o Itamaraty coopera, dentro de suas competências, com as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal.

Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.”