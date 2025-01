Ator chinês enganado por falso teste de elenco na Tailândia é resgatado

O ator chinês Wang Xing, conhecido por papéis em dramas de televisão chineses e dado como desaparecido após ir à Tailândia para um suposto teste de elenco, foi resgatado por autoridades tailandesas, na segunda-feira (6/1), depois de três dias sumido. A polícia, que o encontrou em Mianmar, acredita que ele tenha sido vítima de tráfico humano.

De acordo com nota da embaixada chinesa em Bangkok, Wang Xing, de 31 anos, foi “resgatado com sucesso” por volta das 19h de segunda-feira — horário local; 9h da manhã em Brasília — e levado de volta à Tailândia nesta terça-feira (7/1). Ele teria sido encontrado por autoridades de imigração tailandesas, segundo consulado de cidade no noroeste do país. Leia também: Noivo de médica que morreu na Tailândia: "Nos sentíamos no topo do mundo"

O ator, mais conhecido pelo nome artístico Xing Xing, havia perdido contato com a família e com a namorada — que tornou o caso público e causou comoção em redes sociais — enquanto estava em Mae Sot, distrito no noroeste da Tailândia que faz fronteira com a cidade de Myawaddy, em Mianmar. De acordo com o Bangkok Post, a área é conhecida por golpes on-line, grande quantidade de casos de tráfico humano e outros tipos de crime organizado.

À mídia local, um inspetor-geral da Polícia Real Tailandesa esclareceu que, a partir de investigação inicial, acredita-se que Wang Xing foi “vítima de tráfico de pessoas”. Segundo o oficial, o ator teria ido à Tailândia devido a um teste de elenco para um filme, mas foi levado à fronteira e treinado para enganar outros chineses. O inspetor acrescenta que Wang não foi agredido ou abusado. Leia também: A influencer brasileira condenada por tráfico de pessoas

À polícia, o ator disse que foi atraído por trabalho oferecido, por meio de um aplicativo de mensagens, por outro chinês que se dizia representante de conhecida empresa de entretenimento tailandesa. O suspeito enviou um carro para buscar Wang em um aeroporto de Bangkok, capital da Tailândia — onde ele aterrissou no dia 3 de janeiro —, e levá-lo para Mae Sot, na fronteira.

Outra pessoa, então, o teria levado de barco a Mianmar, “ignorando postos de controle de imigração”. Foi quando o ator percebeu que havia sido enganado, mas não tentou resistir. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A polícia de imigração confirma que Wang Xing havia ido de Xangai, na China, a Tak, na Tailândia, para audição. A investigação continua para que se tenha mais informações sobre as experiências do ator chinês em Mianmar e sobre as pessoas que o levaram para lá.