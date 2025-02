Avião militar dos EUA cai no mar da Califórnia; veja vídeo

Nessa quarta-feira (12/2), um avião da Marinha dos EUA caiu no mar, em São Diego, na Califórnia. Os dois tripulantes conseguiram ser ejetados antes do impacto e foram resgatados por um navio pesqueiro. Eles foram encaminhados para um hospital local, onde receberam atendimento e passam bem.

O local dos destroços foi interditado pela Guarda Costeira. A causa do acidente está sendo investigada. Fabricada pela Boeing, a aeronave era uma E/A-18G Growler e era especializada em guerra eletrônica, bloqueando sinais de radar e interceptando transmissões de inimigos.

"Na noite de quarta-feira, a aeronave permanecia submersa na água e uma barreira de contenção havia sido colocada para minimizar a disseminação de combustível e detritos", disse a Marinha dos EUA em um comunicado para o jornal Los Angeles Times. "A Base Naval de Coronado criou um Centro de Operações de Emergência em resposta ao acidente, e a avaliação do local do acidente está em andamento."

Esse é o terceiro acidente envolvendo aeronaves militares dos EUA em menos de um mês. No dia 28 de janeiro, um caça F-35 caiu no Alasca, o piloto sobrevivendo após ter sido ejetado. No dia seguinte, um helicóptero do Exército se chocou contra um avião comercial, matando 67 pessoas — entre elas, três soldados —, em Washington, D.C.

*Estagiário sob a supervisão de Luciana Corrêa