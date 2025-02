Amigas são atacadas por tubarão nas Bahamas durante "férias dos sonhos"

Em uma viagem dos sonhos, duas jovens foram atacadas por um tubarão após pularem de mãos dadas nas águas das Bahamas. Rileigh Decker, de 20 anos, e Summer Layman, de 24, estavam nadando na área de um resort localizado próximo da Flórida quando foram atacadas. A suspeita é que o ataque tenha sido de um tubarão-touro.

O acidente ocorreu na Baía de Bimini, na última sexta-feira (7/2). Elas mergulharam no mar após pularem do iate de uma amiga. Na sequência, Rileigh sentiu algo cutucar a perna dele, e depois foi puxada para baixo.

As duas foram tiradas da água rapidamente por um grupo de amigos. Segundo informações da NBC News, eles fizeram um torniquete na perna direita de Rileigh e perceberam que Summer também tinha sido mordida.

"Eles gritaram para mim que a parte superior do meu pé estava destruída, e eu só percebi quando olhei para baixo", disse Summer. "Eu apenas coloquei minha cabeça entre as mãos e comecei a rezar para que Deus não tirasse minha vida e eu vivesse", explicou Rileigh.

Decker foi levada de helicóptero para um hospital nas Bahamas para fazer tratamento. Quando ambas estavam estáveis, foram levadas para a Flórida, onde a jovem precisou passar por uma cirurgia.

Após o acidente, as jovens disseram que não entrarão no mar tão cedo. "Não entrarei na água por um longo tempo", disse Layman. "Eu nunca mais vou. Eu nem vou colocar meus dedos do pé lá dentro nunca mais", afirmou Decker.