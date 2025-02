Mais três reféns israelenses com dupla nacionalidade são libertados pelo Hamas

O recém-libertado refém israelense-argentino Yair Horn acena após desembarcar de um helicóptero militar no heliporto do Centro Médico Sourasky de Tel Aviv - (crédito: Jack Guez / AFP)

Três homens israelenses, todos com dupla nacionalidade, foram libertados neste sábado (15/2) no âmbito da trégua entre Israel e Hamas. Seguindo o acordo previsto, o Hamas entregou em Khan Yunis, no sul de Gaza, o israelense-argentino Yair Horn, 46 anos; Sasha Trupanov, um russo-israelense de 29 anos; e o americano-israelense Sagui Dekel-Chen, 36 anos.

Desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, foram libertados 19 reféns israelenses ou com dupla nacionalidade e cinco tailandeses.

A primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns antes do começo de março, inclusive oito que estão mortos, em troca de cerca de 1.900 palestinos detidos por Israel.





Em troca dos três reféns, Israel deve libertar, também neste sábado, 369 presos palestinos. O cessar-fogo esteve por um fio esta semana, em meio a acusações de violações do acordo.

O Hamas ameaçou atrasar a libertação dos reféns, prevista para este sábado, e Israel respondeu sugerindo a retomada da guerra. A intervenção do Catar e do Egito permitiu remediar a situação.



"Estamos trabalhando de forma plenamente coordenada com os Estados Unidos para recuperar o quanto antes todos os nossos reféns, tanto os vivos quanto os mortos, e estamos plenamente preparados para o que virá, em todos os aspectos", informou, em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Os três reféns libertados

O argentino-israelense Yair Horn, que completou 46 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado em casa no kibutz Nir Oz, juntamente com o irmão, Eitan Horn, que estava de visita. Ele faz parte do grupo de 33 reféns previsto para ser libertado com prioridade porque tem diabetes.

Esta combinação de imagens mostra os três reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023 e libertados neste sábado: o israelense-americano Sagui Dekel-Chen, o israelense-russo Sasha Trupanov e o israelense-argentino Yair Horn (foto: AFP)

Sasha Trupanov, russo-israelense que completou 29 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado juntamente com a companheira, Sapir Cohen, no kibutz Nir Oz, onde estavam visitando familiares. O pai dele, Vitali Trupanov, foi assassinado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

A parceira de Sasha, a mãe dele, Elena Trupanov, e a avó, Irena Tati, foram libertadas durante a primeira trégua, no final de novembro de 2023.

O americano-israelense Sagui Dekel Chen foi sequestrado no kibutz Nir Oz enquanto tentava proteger a família. Ele deixou a mulher grávida e duas filhas. A companheira dele, Avital Dekel Chen, deu à luz, em dezembro de 2023, a terceira filha do casal, que recebeu o nome Shahar, que significa "amanhecer" em hebraico.

Na rede social Truth, Donald Trump celebrou a libertação do refém americano e disse que apoiará Netanyahu integralmente em qualquer decisão, caso o Hamas recue do cessar-fogo.





Com informações da AFP*