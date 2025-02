Refém israelense libertado pelo Hamas descobre nome da filha nascida durante sequestro

Entre lágrimas e abraços, Sagui Dekel-Chen, recém-libertado após quase 500 dias em cativeiro em Gaza, finalmente soube, neste sábado (15), o nome de filha mais nova, nascida dois meses após ter sido sequestrado por milicianos do Hamas, em outubro de 2023.

Em um vídeo publicado pelo governo israelense, a esposa, Avital, conta que sua filha se chama "Shahar Mazal", que pode ser traduzido como "bem-aventurado amanhecer".

"É perfeito", responde, emocionado, o ex-refém israelense-americano, de 36 anos.

O casal se reencontrou em uma base militar no sul de Israel, para onde Sagui Dekel-Chen foi levado junto com outros dois reféns: o russo-israelense Sasha Trupanov, 29 anos, e o israelense-argentino Yair Horn, 46 anos, libertados neste sábado sob o acordo de cessar-fogo com o Hamas, em vigor desde 19 de janeiro.

Os três homens foram levados de suas casas em Nir Oz, um kibutz localizado próximo à fronteira de Gaza, durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

"Nosso Sagui está em casa. Um amigo, filho, companheiro e, o mais importante, um pai, retornou", disse a família de Dekel-Chen em um comunicado compartilhado pelo fórum de famílias de reféns.

Depois de quase 500 dias em cativeiro, "ele agora está finalmente em solo israelense, conosco", acrescentou.

Segundo o texto, "nas próximas horas" Sagui Dekel-Chen "começará seu processo de reabilitação, verá suas filhas Gali e Bar e, pela primeira vez, conhecerá a mais nova, Shahar, nascida enquanto ele estava em cativeiro".

O comunicado também afirma que a família planeja continuar fazendo campanha "até que o último refém retorne para casa".

