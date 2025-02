Lisboa é atingida por terremoto de magnitude 4.8

No início da tarde desta segunda-feira (17/2), a cidade portuguesa de Lisboa foi atingida por um terremoto de magnitude 4.8 na escala Richter. A profundidade do tremor marcou 10 km, epicentro identificado 15 km ao sul da cidade, região conhecida como Seixal.

As autoridades portuguesas instruem a população do local a seguir as recomendações de segurança em caso de abalo sísmico: dirigir-se para um local calmo e aberto, longe do mar, não correr ou vaguear pelas ruas, não utilizar objetos inflamáveis e nem o elevador, e manter-se afastado de edifícios e objetos que possam cair.

Em agosto de 2024, a cidade registrou um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter. Em ambos os desastres naturais, não houve registro de danos pessoais ou materiais dos moradores da capital.