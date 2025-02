Saiba quem foram as vítimas da queda do avião de pequeno porte em SP

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (15/2), em um canavial no município de Quadra, no interior de São Paulo. O acidente causou a morte do piloto Nelson Ponzoni, de 77 anos, e da esposa, Vivien Bonafer Ponzoni, de 74 anos. A aeronave pegou fogo logo após a queda, impossibilitando o resgate.



A aeronave era um monomotor modelo CT-U, fabricado em 1999 com capacidade para transportar até 458 kg, com matrícula PU-MSM. Pilotado por Nelson Ponzoni, caiu por volta das 10h30 em uma área rural próxima à Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí. Testemunhas relataram ter visto a aeronave perder altitude rapidamente antes do impacto. Logo após a queda, o avião foi consumido pelas chamas.

Leia também: Corpo de mulher encontrado em mata tem sinais de violência e lesões na cabeça

Natural de Santana de Paranaíba, região metropolitana de São Paulo, Nelson Ponzoni era um piloto experiente, trabalhou na companhia aérea Varig e foi comandante na Azul Airlines. Amante da aviação, acumulava milhares de horas de voo ao longo da carreira. Vivien Bonafer Ponzoni era uma psicóloga reconhecida, especialista em psicodrama e terapia de família, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com uma extensa atuação acadêmica e clínica. O casal residia em São Paulo, e deixou três filhos.

O motivo da queda está sob investigação e autoridades da aviação já iniciaram a perícia no local. A hipótese inicial é que possa ter ocorrido uma falha mecânica ou perda de controle da aeronave. As condições climáticas eram estáveis no momento do voo, o que descarta a possibilidade de interferência meteorológica.

A queda ocorreu em uma região de canaviais em Quadra, a cerca de 140 km da capital paulista. Nelson e Vivien estavam a bordo do avião para uma viagem particular. O destino final da aeronave ainda não foi confirmado.

Leia também: Justiça mantém prisão de diretora de creche que bateu em criança





O acidente reforça a preocupação com a segurança de aeronaves de pequeno porte no Brasil. Segundo informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) na última semana, em 2025 já foram registrados 21 acidentes aéreos no país, com dez vítimas fatais — os números não incluem o acidente aéreo deste sábado.

Ao Correio, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

“Durante a Ação Inicial, são aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, responsáveis pela coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e pelo levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou o órgão.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de SP informou que, de acordo com testemunhas, o piloto e a esposa decolaram de um aeroclube próximo da região, mas pouco tempo depois a aeronave colidiu com o solo e, devido ao impacto, explodiu.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, junto ao Corpo de Bombeiros. Equipes da perícia também estão no local. O caso está sendo registrado no plantão da Delegacia de Tatuí.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Saúde amplia público-alvo para vacina da dengue perto do prazo de validade

Saúde amplia público-alvo para vacina da dengue perto do prazo de validade Brasil Nova onda de calor fará sensação térmica superar os 40ºC em SP

Nova onda de calor fará sensação térmica superar os 40ºC em SP Brasil Justiça mantém prisão de diretora de creche que bateu em criança

Justiça mantém prisão de diretora de creche que bateu em criança Brasil Indígenas que naufragaram no Rio Javari são resgatados por militares

Indígenas que naufragaram no Rio Javari são resgatados por militares Brasil Duas pessoas morrem após queda de avião no interior de SP

Duas pessoas morrem após queda de avião no interior de SP Brasil Ciclista mineiro morto em assalto em São Paulo é sepultado