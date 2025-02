Aviões particulares se chocam no ar nos EUA e deixam dois mortos

Dois aviões de pequeno porte se chocaram no ar, na manhã desta quarta-feira (19/2), no Aeroporto Regional de Marana, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos EUA, a colisão deixou, pelo menos, duas pessoas mortas.

As aeronaves que se chocaram eram dos modelos Lancair 360 MK II e Cessna 172S. Em cada uma, havia duas pessoas a bordo. "O Cessna pousou sem incidentes; o Lancair atingiu o terreno perto da pista 3 e um incêndio ocorreu após o impacto", disse o NTSB.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA, o aeroporto de Marana é um campo "não controlado". Isso significa que, ainda segundo o órgão, os pilotos se guiam por meio de uma frequência de tráfego comum. Nesse modelo de controle aéreo, o piloto em comando é o responsável por manter uma distância segura de outros aviões. aeronaves.









Série de tragédias

O incidente ocorrido no Aeroporto Regional de Marana se junta a uma série de tragédias na história recente da aviação norte-americana. Em janeiro deste ano, um avião comercial colidiu-se a um helicóptero militar em Washington, capital dos Estados Unidos.

O acidente, que matou 67 pessoas, ocorreu quando um avião da American Airlines pousava no Aeroporto Internacional Ronald Reagan, em Washington D.C., enquanto o helicóptero estava em um "voo de treinamento", conforme informado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. A colisão é que é considerado o maior desastre aéreo do país desde 2009.

Menos de dois dias após o acidente na capital dos EUA, uma nova tragédia aérea foi registrada na Filadélfia (estado da Pensilvânia). Uma aeronave Learjet 55, com capacidade para 12 passageiros, caiu e atingiu carros e casas.