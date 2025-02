Corpos de reféns são entregues em Israel; entre eles um bebê de 8 meses

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (20/2), que recebeu os corpos de quatro reféns sequestrados em outubro de 2023. O Hamas indicou que entregou os corpos de Ariel e Kfir Bibas, que tinham respectivamente 4 anos e 8 meses, e da mãe, Shiri Bibas, de 32 anos — família de origem argentina. Além disso, o corpo do jornalista israelense Oded Lifshitz, 83 anos, também foi devolvido.

A família Bibas foi sequestrada no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, perto de Gaza. As imagens que o Hamas divulgou na época, que mostravam a mãe abraçando os dois filhos quando eram levados à força, foram exibidas em todo o mundo.

Kfir Bibas era o mais jovem dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro. A operação desta quinta é a primeira entrega de cadáveres de reféns sequestrados pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro.













Os quatro corpos foram entregues em troca da libertação de prisioneiros palestinos em Israel, segundo o acordo de trégua que entrou em vigor desde 19 de janeiro.

"Dia de luto"

A quinta-feira (20/2) "será um dia profundamente comovente, um dia de luto", declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O presidente israelense, Isaac Herzog, disse que o país está "com o coração devastado". "Agonia. Sofrimento. Não há palavras. Em nome do Estado de Israel, inclino minha cabeça e peço perdão. Perdão por não proteger vocês naquele dia terrível. Perdão por não os trazer para casa com vida", lamentou.

Hamas anunciou em novembro de 2023 que Shiri Bibas e os filhos morreram em um bombardeio israelense no início da guerra, mas Israel nunca confirmou a informação.

Yarden Bibas, marido de Shiri, foi liberto em 1º de fevereiro. Os quatro foram sequestrados ao mesmo tempo, mas Yarden ficou em um cativeiro separado.

As Forças de Defesa de Israel informaram que os corpos estão sendo levados ao Instituto Nacional de Medicina Forense para passar por um processo de identificação. "Representantes estão acompanhando suas famílias neste momento difícil", disse a instituição.

Acordo de trégua

Na primeira fase do acordo, que prosseguirá até 1º de março, devem ser entregues 33 reféns, incluindo os corpos de oito falecidos, em troca da libertação de 1.900 palestinos detidos por Israel.

Os termos da segunda fase, que visa o fim definitivo da guerra e libertar todos os reféns, devem ser finalizados até 2 de março.

Por último, se esta fase ocorrer conforme o planejado, a terceira e última etapa se concentrará principalmente na reconstrução da Faixa de Gaza.

Com informações da AFP*